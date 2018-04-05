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Для работы в метро к чемпионату мира по футболу обучат порядка 15 собак-проводников
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Для работы в метро к чемпионату мира по футболу обучат порядка 15 собак-проводников 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках обучения животные пройдут курс подготовки в метрополитене.
— К началу чемпионата мира по футболу в 2018 году 12–15 собак-проводников пройдут этот курс, — сообщили в пресс-службе московского метро.
Четвероногие помощники проходят такое обучение на регулярной основе — всего за текущий год «квалификацию» повысят около 50 собак. Курс проводится при участии сотрудников Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.
Напомним, первые такие занятия состоялись в 2014 году. Сегодня передвигаться по метро слепым и малозрячим пассажирам помогают 154 собаки-проводника. Они обучены спуску и подъему по эскалаторам и лестницам, проходу через турникеты и посадке в вагоны.
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