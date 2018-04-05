Более 40 общественных пространств планируют благоустроить в Подмосковье в 2018 году

В 2018 году в Подмосковье планируют благоустроить 41 общественное пространство в 27 муниципальных образованиях, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Подмосковье стало одним из лидеров по количеству проектов, включенных в федеральный реестр лучших практик благоустройства общественных территорий: из 125 проектов реестра 12 реализовано в Московской области. Список сформирован по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

«За время реализации приоритетного проекта на территории области было благоустроено более 50 знаковых общественных пространств — пешеходные зоны, площади, скверы, набережные, парки. В текущем году запланировано благоустройство еще 41 общественного пространства в 27 муниципалитетах», — говорится в сообщении.

Выбор территорий благоустройства и формирование концепций в обязательном порядке обсуждается с жителями, которые проявляют высокий интерес к программе.

«Мы видим, что проводимая работа действительно востребована жителями: благоустроенные общественные пространства становятся новыми центрами притяжения людей, площадками для общения, занятий спортом, отдыха с детьми, реализации творческого потенциала. В текущем году перед нами стоят не менее масштабные задачи по преображению облика наших городов и созданию комфортной среды для жизни», — сказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко

По словам главного архитектора региона Михаила Хайкина, отличительной чертой проектов, реализуемых в Московской области, стал комплексный подход к благоустройству, включающий также ремонт фасадов, прилегающих к данным территориям зданий, приведение в порядок рекламно-информационных конструкций, нестационарных торговых объектов. Проектами обязательно учитывается индивидуальный облик каждого города.