В Казани в родительский день до кладбищ пустят специальные автобусы 

17 апреля автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
№201с «Пр. Победы — Самосыровское кладбище» (15 единиц);
№202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» (17 единиц);
№204с «Ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышки» (1 единица);
№205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище» (2 единицы);
№206с «КДК им. Ленина — кладбище в ж.м. Сухая Река» (3 единицы);
№207с «Ул. Волгоградская — кладбище в ж.м. Сухая Река» (5 единиц);
№208с «Ул. Гаврилова — кладбище в ж.м. Сухая Река» (18 единиц);
№209с «Пл. Вахитова — Татарское кладбище» (2 единицы);
№2 «Ст.м. „Аметьево“ — ул. Привокзальная»;
№46 «Ж.к. „Экопарк Дубрава“ — Профилакторий»;
№72 «Ул. Техническая — Профилакторий»;
№23 «Ул. Р. Яхина — ж.м. Мирный»;
№56 «Ул. Р. Яхина — ж.м. Петровский»;
№84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж.м. Чебакса».
До Арского кладбища будут курсировать троллейбусы №№2, 3, 5, 7.