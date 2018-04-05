Ученица школы №853 прошла отбор для участия в международной Модели ООН имени Виталия Чуркина 

Московская международная модель ООН является одной из программ Российской ассоциации содействия ООН и проводится с 1999 года в сотрудничестве с МГИМО МИД России. В 2017 году в традиционной Модели ООН приняли участие 632 делегата из 62 государств.
В течение недели, с 15 по 20 апреля, учащиеся старших классов и студенты из разных стран будут воспроизводить работу органов Организации Объединенных Наций. Каждый из участников станет делегатом, председателем, наблюдателем или экспертом и выступит в роли официального представителя одной из стран-членов ООН, отстаивая точку зрения представляемой страны в комитетах модели ООН. Конечная цель каждого комитета — принятие резолюции по вопросу повестки дня.
Среди вопросов, которые будут рассматриваться в комитетах и советах модели в этом году, такие как: «Предотвращение гонки вооружения в космическом пространстве», «Глобальная осведомленность о трагедии нелегальных мигрантов в Средиземноморском бассейне», «Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия», «Мораторий на применение смертной казни», «Ответственность государств за международно-противоправные деяния» и другие.
Для участия в проекте соискатели направляют заявку, где рассказывают о своих достижениях и опыте, которые помогут им успешно участвовать в Модели ООН. А также формулируют тезисы по заранее объявленной повестке дня. В случае прохождения собеседования за делегатом закрепляется страна, которую он будет представлять на Модели. Ученица 9в класса школы №853 Зеленограда успешно прошла отбор для участия в Московской международной модели ООН и вошла в число 58 российских делегатов.
— Сейчас она готовится исполнять обязанности делегата Исполнительного Совета ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Ключевой вопрос, который будет обсуждаться на заседаниях Исполнительного совета ЮНЕСКО модели ООН в этом году — «Грамотность как жизненная необходимость формирования будущих повесток дня», — рассказали в зеленоградской школе.