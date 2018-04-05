Ещё
Полиция Владивостока провела профилактическую акцию «Стоп: телефонное мошенничество!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Владивостока провела профилактическую акцию «Стоп: телефонное мошенничество!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Участковые уполномоченные полиции Советского района приморской столицы провели социальную акцию по профилактике телефонного мошенничества. Так, в целях правового информирования граждан и предупреждения мошеннических действий старший участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Сергей Михайлов провел поквартирный обход жителей домов на улице Чапаева.
Гражданам вручены памятки о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, содержащие информацию о случаях телефонного мошенничества, методах, которые используют мошенники.
Полицейский рассказал жителям административного участка о том, что наиболее распространенный вид обмана по телефону — требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения родственника. Как правило, жертвами преступников становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. В таких случаях полицейские советуют прервать звонок и перезвонить лицу, которое якобы попало в беду.
Распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты банковских карт или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.
Сотрудники полиции отмечают: мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому гражданам советуют сохранять спокойствие, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не отправлять их на номера телефонов в смс-сообщении.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Великом Новгороде студенты и сотрудники полиции за круглым столом обсудили проблему противодействия терроризму Владимир Колокольцев принял участие в международной научно-практической конференции по вопросам сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму Алуштинцы смогли убедиться, что «Госуслуги – это проще, чем кажется»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге112
«Крым захватим танками»328
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи98
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством116
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение