Полиция Владивостока провела профилактическую акцию «Стоп: телефонное мошенничество!»

Участковые уполномоченные полиции Советского района приморской столицы провели социальную акцию по профилактике телефонного мошенничества. Так, в целях правового информирования граждан и предупреждения мошеннических действий старший участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Сергей Михайлов провел поквартирный обход жителей домов на улице Чапаева.

Гражданам вручены памятки о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, содержащие информацию о случаях телефонного мошенничества, методах, которые используют мошенники.

Полицейский рассказал жителям административного участка о том, что наиболее распространенный вид обмана по телефону — требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения родственника. Как правило, жертвами преступников становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. В таких случаях полицейские советуют прервать звонок и перезвонить лицу, которое якобы попало в беду.

Распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты банковских карт или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.

Сотрудники полиции отмечают: мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому гражданам советуют сохранять спокойствие, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не отправлять их на номера телефонов в смс-сообщении.