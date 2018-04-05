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В Магнитогорске психбольница задолжала миллион рублей за установку камер
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В Магнитогорске психбольница задолжала миллион рублей за установку камер 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Руководство ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5» задолжало оплату муниципального контракта, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Установлено, с декабря 2017 года больница имеет задолженность за установку камер видеонаблюдения на общую сумму около миллиона рублей.
Прокурором руководству ГБУЗ «ОПНБ № 5» внесено представление. В настоящее время задолженность по контракту выплачена в полном размере, главный бухгалтер медицинского учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.
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