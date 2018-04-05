Более 70 рабочих мест появится после открытия складского комплекса в Чехове

Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке хода работ строительства производственно-складского комплекса в подмосковном Чехове , с его открытием появится более 70 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области провел очередную проверку строительства производственно-складского комплекса промышленной базы ООО Научно-исследовательский испытательный центр «АГРЕГАТ-тест», расположенного на улице Угловая в городе Чехов», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев , в настоящее время на объекте завершаются работы по устройству ограждающих конструкций. Строительство в графике. Плановая проверка на объекте продлится до 27 апреля. На объекте после ввода в эксплуатацию будет создано более 70 новых рабочих мест.

Согласно утвержденному проекту, первый этап строительства включает возведение производственно-складского здания, площадью свыше 3 тысяч квадратных метров, с пристроенной котельной, устройство очистных сооружений ливневых вод, обустройство парковки для автомобилей.

«В рамках второго этапа будет проведена реконструкция существующего административного здания», — заключается в сообщении.