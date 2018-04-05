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Более 70 рабочих мест появится после открытия складского комплекса в Чехове
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Более 70 рабочих мест появится после открытия складского комплекса в Чехове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке хода работ строительства производственно-складского комплекса в подмосковном Чехове, с его открытием появится более 70 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области провел очередную проверку строительства производственно-складского комплекса промышленной базы ООО Научно-исследовательский испытательный центр «АГРЕГАТ-тест», расположенного на улице Угловая в городе Чехов», — говорится в сообщении.
Как отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, в настоящее время на объекте завершаются работы по устройству ограждающих конструкций. Строительство в графике. Плановая проверка на объекте продлится до 27 апреля. На объекте после ввода в эксплуатацию будет создано более 70 новых рабочих мест.
Согласно утвержденному проекту, первый этап строительства включает возведение производственно-складского здания, площадью свыше 3 тысяч квадратных метров, с пристроенной котельной, устройство очистных сооружений ливневых вод, обустройство парковки для автомобилей.
«В рамках второго этапа будет проведена реконструкция существующего административного здания», — заключается в сообщении.
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