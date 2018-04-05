«Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением летом Кейна, Салаха, Неймара или Гризманна 

Ближайшим летом «Манчестер Сити» рассчитывает подписать топового игрока в линию своей атаки, информирует испанская пресса.
Сообщается, что на сегодняшний день «горожане» рассматривают варианты с приобретением четырех топовых форвардов — Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Неймара (ПСЖ) или Антуана Гризманна ("Атлетико").
Отметим, что трансферы первых двух оцениваются примерно в 200 миллионов евро, третий будет стоить порядка 300 миллионов евро, а сумма отступных за четвертого составляет «всего» 100 миллионов евро.