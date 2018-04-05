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Ростех создал единую ИТ-систему для Минтруда России
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Ростех создал единую ИТ-систему для Минтруда России 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Ростех в рамках контракта с Министерством труда и социальной защиты России создал защищенную сеть передачи данных, которая объединила сотни учреждений медико-социальной экспертизы в 72 регионах страны. ИТ-система призвана повысить оперативность работы учреждений МСЭ и доступность мер социальной защиты для людей с ограниченными возможностями. Проект реализован в рамках программы цифровизации экономики России.
Исполнителем работ стал Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех). Отбор подрядчика производился министерством на основе аукциона, в ходе которого максимальная начальная цена контракта была снижена более чем на 20%.
Созданная сеть объединяет информационные и вычислительные ресурсы, телекоммуникационные услуги, прикладные, системные и интеллектуальные сервисы учреждений МСЭ по всей стране в единую автоматизированную систему.
В состав системы входят модули шифрования, межсетевого экранирования, обнаружения вторжений и контроля защищенности. Это обеспечивает надежную защиту конфиденциальной информации, передаваемой по открытым сетям провайдеров, позволяет выявлять несанкционированные попытки доступа и нелегитимного проникновения в систему, а также осуществлять автопоиск уязвимостей в компонентах сети.
Система обрабатывает большие массивы персональных данных и конфиденциальной медицинской информации, поэтому серьезные требования были предъявлены к обеспечению информационной безопасности
Василий Бровко, председатель совета директоров НЦИ, директор Ростеха по особым поручениям
«Проект масштабный, затрагивает более 700 учреждений по всей территории страны, в том числе в труднодоступных районах и районах Крайнего Севера. Система обрабатывает большие массивы персональных данных и конфиденциальной медицинской информации, поэтому серьезные требования были предъявлены к обеспечению информационной безопасности. НЦИ — один из лидеров рынка цифровизации в России — успешно выполнил работу в полном объеме и в срок, в очередной раз подтвердив свои компетенции в сфере построения комплексных территориально распределенных ИТ-систем», — прокомментировал председатель совета директоров НЦИ, директор Ростеха по особым поручениям Василий Бровко.
Как сообщалось ранее, Ростех входит в число авторов программы развития цифровой экономики в России, в рамках которой наряду с Росатомом отвечает за формирование технологических заделов и исследовательских компетенций.
В настоящий момент Корпорация реализует ряд приоритетных проектов в области «электронного здравоохранения» и цифровизации других отраслей экономики. Среди них — создание информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов, развитие и поддержка ключевых подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и др.
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