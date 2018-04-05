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Квартал вокруг старейшей церкви Уфы планируется застроить высотками
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Квартал вокруг старейшей церкви Уфы планируется застроить высотками 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В столице Башкирии 3 апреля прошли публичные слушания по проектам планировки и межевания территории в Кировском районе города Уфы, сообщила пресс-служба уфимской мэрии. Речь идёт о застройке одного из первых кварталов Уфы, где находится старейший храм, который никогда в своей истории не закрывался — Свято-Сергиевский собор.
Проектом предлагается снос «существующей малоценной ветхой застройки, гаражей, инженерных сетей» на участке площадью 3,69 га, ограниченном улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова.
В пояснительной записке к проекту говорится, что здесь предполагается «размещение трёх новых жилых домов этажностью от 3-5 до 35 этажей, трансформаторных подстанций, здание предприятия быстрого питания. Вокруг Свято-Сергиевского собора организовывается пешеходная аллея. Дворы жилых домов максимально освобождаются от движения транспортных средств за счёт размещения парковочных мест в подземных автостоянках. Предусматривается не только создание комфортной пешеходной среды внутри квартала, но и пешеходных путей городского значения. Логическим завершением пешеходных потоков становится рекреационно-парковая благоустраиваемая территория примыкающего склона и реки Сутолоки с выходом на Соборную мечеть и монумент Дружбы.
На слушаниях вместе с жителями данного микрорайона присутствовал глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Он одобрил предложения застройщика по благоустройству территории вокруг собора.
На мероприятие пришли более 100 человек, около 30 высказали свое мнение о проекте. Активист общественного движения „Архзащита Уфы“ Владимир Захаров пояснил, что многие высказывались против высотной застройки квартала.
»Сложилось впечатление, что застройщик смог договорится с управлением по государственной охране объектов культурного наследия и уфимской епархией, они пока настаивают на высотном строительстве в квартале, -пояснил общественник. — Дело в том, что Сергиевская церковь не включена в госреестр объектов культурного наследия архитектурных памятников, так как не готова экспертиза по храму. Думаю, что ситуацию затягивают. Есть возможность сделать эту зону охранной и добиться того, чтобы вокруг этого здания была территория с пониженной высотностью. Пока же этот проект угрожает сложившемуся историческому ландшафту в этой части города. Надеюсь всё же, что вокруг объекта будет организована охранная зона, как у храма Рождества Богородицы на улице Кирова в Уфе».
В столичной администрации сообщают, что заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано в установленном порядке на официальном сайте городского совета муниципалитета.
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