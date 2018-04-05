О манящем и таинственном космосе поговорят в центре соцобслуживания Коптева

Ко дню космонавтики центр соцобслуживания района Коптево подготовил специальную программу для своих посетителей. Присоединиться к мероприятию можно 12 апреля.

Как уточнили организаторы, в рамках познавательной лекции «Далекий, таинственный и манящий» участникам расскажут о малоизвестных фактах, касающихся Солнечной системы и Марса. Также гости смогут задать интересующие их вопросы.

Центр соцобслуживания района Коптево расположен по адресу: проезд Черепановых, дом 22. Начало в 12.30. Длительность лекции — 2 часа. Вход свободный без предварительной регистрации. (ео)