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О манящем и таинственном космосе поговорят в центре соцобслуживания Коптева
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О манящем и таинственном космосе поговорят в центре соцобслуживания Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ко дню космонавтики центр соцобслуживания района Коптево подготовил специальную программу для своих посетителей. Присоединиться к мероприятию можно 12 апреля.
Как уточнили организаторы, в рамках познавательной лекции «Далекий, таинственный и манящий» участникам расскажут о малоизвестных фактах, касающихся Солнечной системы и Марса. Также гости смогут задать интересующие их вопросы.
Центр соцобслуживания района Коптево расположен по адресу: проезд Черепановых, дом 22. Начало в 12.30. Длительность лекции — 2 часа. Вход свободный без предварительной регистрации. (ео)
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