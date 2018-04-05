В г. Чжухай перехвачено 27 тыс. тонн «иностранного мусора»

Гуанчжоу , 5 апреля / Синьхуа / — Гунбэйская таможня /пров. Гуандун, Южный Китай/ перехватила 27 тыс. тонн твердых отходов, которые были ввезены в страну по подложным документам как железняк. Были задержаны трое подозреваемых, в отношении одного из которых были применены принудительные уголовные меры. В данный момент дело находится на стадии дальнейшего расследования.

По сообщению, 11 февраля текущего года сотрудники инспекционно-карантинной службы в портовой зоне Гаолань /г. Чжухай, пров. Гуандун/, осуществляя досмотр данного груза на месте, обнаружил, что содержимое по своей природе не соответствует обычному железняку.

22 марта Гуандунское управление миграционного и карантинного контроля в ходе экспертизы установило, что данная партия товара является запрещенными к ввозу на территорию КНР твердыми отходами, или так называемым «иностранным мусором».