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Какая техника помогает строить станции
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Какая техника помогает строить станции 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Недавно открыты три станции метро — «Окружная», «Селигерская» и «Верхние Лихоборы».
Проходка тоннелей — сложный процесс, и тут метростроевцам не обойтись без маленьких, но незаменимых помощников — электровозов, конвейеров и вагонеток.
— Наиболее распространенный транспорт в тоннелях — аккумуляторные и контактные электровозы, — рассказывает историк инженерии Сергей Морозов. — Это «рабочие лошадки» метростроя.
Электровозы помогают доставлять оборудование на место работ и отвозят породу. К ним подцепляют вагонетки — своего рода уменьшенные копии грузовых вагонов. Вагонетки снабжены специальным опрокидывающим устройством, позволяющим легко производить выгрузку.
Кроме вагонеток, применяют конвейеры (транспортеры), главным звеном которых является прочная прорезиненная лента. Они чаще всего используются для перемещения породы при щитовой проходке тоннелей и для проведения вспомогательных работ на поверхности. Длина их может достигать нескольких сотен метров.
СПРАВКА
В России первый рудничный электровоз появился в 1907 году. Привезли его из-за границы для уральской шахты «Княжеская». Он помогал шахтерам откатывать добытую породу, а до того вагонетки возили с помощью лошадей или впрягались сами.
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