Какая техника помогает строить станции

Недавно открыты три станции метро — «Окружная», «Селигерская» и «Верхние Лихоборы».

Проходка тоннелей — сложный процесс, и тут метростроевцам не обойтись без маленьких, но незаменимых помощников — электровозов, конвейеров и вагонеток.

— Наиболее распространенный транспорт в тоннелях — аккумуляторные и контактные электровозы, — рассказывает историк инженерии Сергей Морозов . — Это «рабочие лошадки» метростроя.

Электровозы помогают доставлять оборудование на место работ и отвозят породу. К ним подцепляют вагонетки — своего рода уменьшенные копии грузовых вагонов. Вагонетки снабжены специальным опрокидывающим устройством, позволяющим легко производить выгрузку.

Кроме вагонеток, применяют конвейеры (транспортеры), главным звеном которых является прочная прорезиненная лента. Они чаще всего используются для перемещения породы при щитовой проходке тоннелей и для проведения вспомогательных работ на поверхности. Длина их может достигать нескольких сотен метров.

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