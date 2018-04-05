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В Северном Тушине расскажут о первых животных в космосе
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В Северном Тушине расскажут о первых животных в космосе 

Префектура СЗАО города Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северном Тушине в среду, 11 апреля, пройдет познавательный час в честь Всемирного дня авиации и космонавтики. Гости мероприятия узнают о первых животных в космосе.
— Состоится лекция-презентация «Они были первыми в космосе» о животных-космонавтах, а также викторина «Большое космическое путешествие», интерактивные игры на тему космоса, мастер-класс «Звезды». Приглашаем детей от шести лет и их родителей, — отметила организатор Татьяна Иванова.
Начало в 13.00. Адрес проведения: улица Героев Панфиловцев, дом 12, корпус 1. Вход свободный.
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