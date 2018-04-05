В Северном Тушине расскажут о первых животных в космосе

В Северном Тушине в среду, 11 апреля, пройдет познавательный час в честь Всемирного дня авиации и космонавтики. Гости мероприятия узнают о первых животных в космосе. — Состоится лекция-презентация «Они были первыми в космосе» о животных-космонавтах, а также викторина «Большое космическое путешествие», интерактивные игры на тему космоса, мастер-класс «Звезды». Приглашаем детей от шести лет и их родителей, — отметила организатор Татьяна Иванова Начало в 13.00. Адрес проведения: улица Героев Панфиловцев, дом 12, корпус 1. Вход свободный.