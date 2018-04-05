Курская область. На предприятии в Щиграх рабочий получил серьёзную травму

По данным регионального СУ СК, потерпевший в нарушение требований выполнял работы на высоте без защитной каски

По версии следствия, днём 6 февраля специалисты по ремонту и обслуживанию оборудования монтировали трубопровод подачи сырья в цехе Щигровской пухо-перовой фабрики.

— Один из рабочих, стоя на приставной лестнице на высоте 1,5 метра, потерял равновесие и упал вниз вместе с лестницей на асфальтированную поверхность, ударился головой, получив телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью. При этом потерпевший в нарушение требований выполнял работы на высоте без защитной каски, — пояснил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.

Сейчас следователи устанавливают виновных в случившемся.