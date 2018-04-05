В рейтинге политического влияния губернаторов от АПЭК Михаил Ведерников занял 39 место 

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рейтинг влияния глав регионов по итогам марта: по версии экспертов АПЭК, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников попал в группу с сильным политическим влиянием и занял 39 место, поднявшись за месяц на три строчки. Возглавляют рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Также в пятёрке — глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полдтавченко. Отметим, губернатор Московской области Андрей Воробьёв потерял 10 строчек, опустившись с 10 на 20 место