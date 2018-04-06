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В Приморье пару спасенных тигров готовятся выпустить в тайгу
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В Приморье пару спасенных тигров готовятся выпустить в тайгу 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Специалисты готовятся выпустить в дикую природу пару молодых тигров Сайхана и Лазовку, которых спасли и реабилитировали в Приморье, сообщает межрегиональная общественная организация «Центр „Тигр“.
»Совсем немного нам осталось наблюдать за чудесной парой тигров — Сайханом и Лазовкой. Тигры будут выпущены в ближайшее время. На данный момент идет организация и подготовка самого выпуска. Вся работа направлена на то, чтобы сохранить уже сформированную пару. Тигры вместе живут ровно один год! И с первого дня у них гармония", — говорится в сообщении.
Раненого Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморья, тигра с травмами глаз и костей черепа доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары успешно его прооперировали.
Юную самку спасли в декабре 2016 года, она осталась без матери в морозы и бродила возле поселка в Лазовском районе. У нее была повреждена лапа. Сейчас тигры поправились, обитают в вольере площадью 1,2 гектара, где созданы имитирующие дикую тайгу условия. Сообщалось, что весной 2018 года их могут выпустить в дикую природу. МРОО «Центр „Тигр“ в Приморье получила почти 5 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на реабилитацию двух молодых тигров.
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