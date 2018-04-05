Осужденная за репост Чудновец попросила Путина изменить судебную систему

Воспитатель из Катайска Курганская область ) Евгения Чудновец, осужденная за репост в соцсети, направила письмо Владимиру Путину . Общественница возмущена тем, что силовики, которые возбудили против нее уголовное дело, а затем отправили за решетку, до сих пор на свободе. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро"

"Мною было написано и передано обращение Генеральному прокурору Ю. Чайке с просьбой наказать этих следователей, прокуроров и судей, дабы не плодить беззаконие в регионах. К моему удивлению никто не был посажен из них и не был уволен. Более того эти преступники говорят о том что, они считают до сих пор считают меня виноватой", — сообщила общественница (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Чудновец добавила, что до сих пор не подала иск по реабилитации, хотя «очень нуждается в деньгах, чтобы поправить свое здоровье и здоровье своей семьи». По мнению Евгении, если суд примет ее сторону, деньги на восстановление пойдут из карманов налогоплательщиков — людей, которые не виноваты в том, что ее посадили.

"Ну разве это справедливо? — вопрошает Чудновец. — Справедливо будет если деньги возьмут со следователей, прокуроров и судей, которые нашли в моем составе преступление, а по моему мнению вошли в преступный сговор с целью избавится от меня как от активистки, которая «везде сует свой нос». Считаю что именно их нужно «наказать рублем», так как для них деньги — это все!"

Евгения Чудновец попросила у Владимира Путина реформировать судебную систему, чтобы «невиновные люди в тюрьме не сидели». «Давайте сделаем так чтобы справедливость вновь восторжествовала и народу больше не угрожала такая неожиданная опасность, как судейский произвол», — предложила общественница.

Стоит напомнить, что в ноябре 2016 года Катайский райсуд приговорил Евгению Чудновец к 6 месяцам колонии. Она была признана виновной в распространении детской порнографии. Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. После резонанса, который история с репостом получила в СМИ, за Чудновец вступилась Генпрокуратура . Верховный суд РФ направил дело на пересмотр. 6 марта Курганский облсуд оправдал воспитательницу.

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