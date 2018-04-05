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УФАС выявило нарушения на торгах по закупке детских спорткомплексов в Королеве
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УФАС выявило нарушения на торгах по закупке детских спорткомплексов в Королеве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Королеве нарушили порядок проведения электронного аукциона на приобретение и установку детских спортивных комплексов, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ведомство рассмотрело жалобу ООО «АРС» на действия МБУ городского округа Королев «Спортивные сооружения» и МКУ «Муниципальный Заказ» при проведении электронного аукциона на подготовку основания, приобретение и установку детских спортивных комплексов для МБУ «Спортивные сооружения». Согласно доводу жалобы, организаторы торгов установили положения документации в нарушение закона о контрактной системе.
«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу общества обоснованной. Кроме того, организаторы торгов неправомерно отклонили заявки на участие в электронном аукционе», — говорится в сообщении.
Антимонопольное ведомство выдало обоим учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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