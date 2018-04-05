Мобильные звонницы, песочное шоу и декупаж. Парки Москвы подготовились к Пасхе

15 парков столицы приготовили программы на Пасху. Всем делающим предложат мастер-классы, квесты, выступления артистов театра и кино, пишет портал мэра и правительства Москвы

Так, в Измайловском парке программа начнется в 13:00 и продлится до 19:00. Посетители смогут создать собственные пасхальные корзинки на мастер-классе, а в 17:00 начнется детский квест «Пасхальное чудо». Кроме того, с 7 по 15 апреля парк станет площадкой фестиваля «Пасхальный дар». На центральной площадке будут работать аниматоры и творческие мастерские, а в выходные для посетителей организуют спортивные мастер-классы, квесты и спектакли.

Свою программу подготовил и парк «Фили». Здесь с 13:00 до 18:00 будут проходить спектакли и мастер-классы. В 15:30 на сцене парка Олимпийской деревни выступят фольклорный ансамбль и церковный хор. В течение всего дня посетителей парка будут веселить скоморохи.

Мобильная звонница будет работать в Лианозовском парке. Её откроют с 14.00 до 15.00. Москвичам покажут, как рождается пасхальный звон. С 16:00 до 17:00 выступит церковный хор. С 7 по 15 апреля посетители смогут увидеть кукольные спектакли, посетить мастер-классы и квесты.

Взять мастер-класс у звонарей, расписать пасхальное яйцо, создать праздничную открытку своими руками можно будет в Бабушкинском парке. Для детей там подготовили кукольные спектакли. С полной программой можно ознакомиться на сайте парка.

На центральной площади «Кузьминок» в 13:00 начнется квест — участникам предстоит найти пасхальные яйца. А любителей мастерить своими руками в парке ждут в 15:00: можно научиться разной росписи яиц, сделать пасхальное дерево, а также приготовить традиционные праздничные люда.

Пострелять из лука и научиться технике оригами можно с 13:00 в парке «Северное Тушино». Для детей подготовили квест и спектакль: начало в 14:00.

Научиться танцевать можно с 15:00 до 16:00 в парке «Сокольники», кроме того, здесь также пройдут пасхальные мастер-классы по декору яиц, созданию открыток и изготовлению символов христианского праздника. Также в «Сокольниках» выступят участники «Голоса», покажут театрализованное представление «Пасхальный перезвон», а в 16:20 пройдет кулинарный мастер-класс «Вкус жизни».

Создать собственное песочное шоу смогут посетители парка «Зарядье» с 13:00 до 15:00. Кроме того, в это же время все желающие смогут научиться созданию пасхальный яиц из фетра и декоративных венков.

Получить специальный приз за победу в квесте можно будет в усадьбе Кусково. Возможность продемонстрировать свою ловкость на протяжении всей пасхальной недели. Триумфатор квеста «Найди пасхальное яйцо!» получит спецподарок — по руководством мастера украсить свой трофей в технике декупаж.

В саду "Эрмитаж" будут работать фотограф и стилист. Посетители с 13:00 до 16:00 смогут принять участие в фотосессии в винтажном стиле.

Усадьба Воронцово устроит благотворительную акцию: любой желающий сможет передать детям-сиротам из Полотняно-Заводского детского дома в Калужской области куличи, конфеты, сладости и другие продукты, а также игрушки и спортинвентарь.

В Пасху будет работать и Московская http://dedmorozmos.ru/ Деда Мороза в Кузьминках. Там расскажут о разных способах окраски яиц, а затем любой желающий сможет применить свои знания на практике. Занятия начнутся в 11:00 и продлятся до 17:00.

В саду имени Баумана отметят праздник шоу мыльных пузырей, танцами и музыкой. Праздник начнется на открытой летней веранде в 13:00.

Сразу две площадки праздника откроет парк Победы на Поклонной горе. Все начнется в 13.00. Всех желающих ждет колокольный звон передвижной звонницы при поддержке перезвона в храме Георгия Победоносца. Кроме того, все желающие смогут попробовать себя в роли звонарей под руководством опытного мастера. Также в программе парка квесты, игры и викторины. Самой интересной обещает стать «Гонка гигантских яиц», которая пройдет на склоне рядом с храмом.

Для посетителей Перовского парка подготовили творческие мастер-классы, выступления участников музыкальных коллективов культурного центра «Интеграция», женского авторского хора Bella Mamma, а также музыкальные сеты в исполнении приглашенного диджея и поучаствовать в интерактивной программе.