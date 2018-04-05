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Административные штрафы в Севастополе станут такими же, как в Москве
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Административные штрафы в Севастополе станут такими же, как в Москве 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Административные штрафы и режим пребывания мигрантов в Севастополе будут такими же, как и в других городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 5 апреля.
Изменения предлагается внести в разделы второй и четвёртый Кодекса об административных правонарушениях, распространив действие норм, регулирующих особенности применения КоАП в городах федерального значения, на Севастополь.
Это необходимо для распространения положений кодекса в области дорожного движения, защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории страны, рассмотрения жалоб, протестов на вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.
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