Административные штрафы в Севастополе станут такими же, как в Москве

Административные штрафы и режим пребывания мигрантов в Севастополе будут такими же, как и в других городах федерального значения — Москве Санкт-Петербурге . Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 5 апреля. Изменения предлагается внести в разделы второй и четвёртый Кодекса об административных правонарушениях, распространив действие норм, регулирующих особенности применения КоАП в городах федерального значения, на Севастополь. Это необходимо для распространения положений кодекса в области дорожного движения, защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории страны, рассмотрения жалоб, протестов на вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.