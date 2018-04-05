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Уложились в лимит: в Екатеринбурге скорая помощь приезжает к пациенту в среднем за 19 минут
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Уложились в лимит: в Екатеринбурге скорая помощь приезжает к пациенту в среднем за 19 минут 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Среднее время, которое екатеринбуржцу приходится ждать скорую помощь по экстренному вызову, — 19 минут. Такую цифру сегодня сообщили на медицинском совете Екатеринбурга, где озвучили медицинскую статистику за 2017 год. 19 минут — это близко к верхней границе, но ещё в пределах нормы. На экстренные вызовы скорая должна приезжать в течение 20 минут. Напомним, с 2016 года все обращения делятся на экстренные и неотложные, норматив установлен только для экстренных. Всего, сообщили медики, в 2017 году екатеринбургская станция скорой помощи обслужила 388 тысяч вызовов.
По расчётам, в среднем на одного участкового педиатра приходится 900 маленьких пациентов, а участковый терапевт отвечает за здоровье трёх тысяч человек.
Всё население Екатеринбурга в 2017 году составляло 1 миллион 488 тысяч человек. Нас опять меньше полутора миллионов, такой цифры наш город достигал осенью 2016-го, но затем население немного сократилось, и мы теперь вновь недотягиваем до статуса полуторамиллионника.
Тем более что рождаемость в целом в стране, в регионе и в Екатеринбурге снизилась после 17-летнего периода беби-бума. В столице Урала, впрочем, темпы естественной убыли населения ниже, чем в целом в Свердловской области. Согласно статистике, в 2017 году было зарегистрировано 20 158 родившихся жителей Екатеринбурга, что на 2415 детей (или на 11%) меньше, чем в 2016 году. О том, почему стало меньше детей, как долго продлится демографическая яма и можно ли её преодолеть методами государственной политики, читайте в нашем интервью с социологом.
Также зафиксировали статистику по ВИЧ, благодаря которой Екатеринбург чуть больше года назад окрестили «столицей СПИДа». Количество ВИЧ-инфицированных на 1 января 2018 года в Екатеринбурге составило более 28 тысяч человек. Впервые выявленных — 1590 больных ВИЧ-инфекцией. Согласно выводам областного СПИД-центра, показатель заболеваемости за 2017 год снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Екатеринбурге на 4,5%.
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