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Новоуренгойцу грозит 2 года за кинутый в жену металлический стул
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Новоуренгойцу грозит 2 года за кинутый в жену металлический стул 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
31 декабря 2017 года жительница Нового Уренгоя написала в полицию заявление на мужа. В тексте претензии женщина сообщила: муж кинул в неё металлический стул и потом избил.
Следствие показало, что накануне боя курантов супруги пили алкоголь. Во время застолья семейная пара поссорилась из-за бытовых вопросов. Мужчина не смог справиться с гневом и в пылу ссоры запустил в любимую женщину металлическим стул. Однако, этого ему показалось мало. Потому он продолжил доказывать свою правоту кулаками.
Последствием семейной разборки стало уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с помощью предмета используемого, как оружие. Сейчас дело передано в суд. За свой темперамент новоуренгоец может поплатиться двумя годами в местах не столь отдалённых.
Источник фотографии: misanec.ru
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