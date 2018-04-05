Новоуренгойцу грозит 2 года за кинутый в жену металлический стул

31 декабря 2017 года жительница Нового Уренгоя написала в полицию заявление на мужа. В тексте претензии женщина сообщила: муж кинул в неё металлический стул и потом избил.

Следствие показало, что накануне боя курантов супруги пили алкоголь. Во время застолья семейная пара поссорилась из-за бытовых вопросов. Мужчина не смог справиться с гневом и в пылу ссоры запустил в любимую женщину металлическим стул. Однако, этого ему показалось мало. Потому он продолжил доказывать свою правоту кулаками.

Последствием семейной разборки стало уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с помощью предмета используемого, как оружие. Сейчас дело передано в суд. За свой темперамент новоуренгоец может поплатиться двумя годами в местах не столь отдалённых.

Источник фотографии: misanec.ru