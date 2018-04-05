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Коты-ниндзя попали в объектив фотоаппарата
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Коты-ниндзя попали в объектив фотоаппарата 

Ридус 1 час назад
Японский фотограф Хисоката Хироюки (Hisakata Hiroyuki) узнал о тайном пристрастии котов к боевым восточным искусствам. Эти хвостатые, когда их никто не видит, любят притвориться ниндзя и отрабатывать свои навыки на себе подобных, вставая на задние лапы и принимая устрашающие позы. Японец завёл страничку в Instagram, куда выкладывает фото-доказательства того, что котики — самые настоящие бойцы. За приключениями боевых котов следит уже почти 17 тысяч человек.
Ранее «Ридус» писал, что в Сети провели смешной эксперимент. Если коту нарисовать или выложить из подручных материалов круг, то любой котик в него обязательно сядет. Посмотрите и проверьте эту гипотезу на своём питомце.
Также мы рассказывали о другом очень весёлом флешмобе — кошачьи владельцы мерились длиной своих котиков.
А ещё на днях мы публиковали фотографии, доказывающие, что коты — это жидкость и могут затечь куда угодно, особенно в ваше сердечко.
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