В Волжском погасили долг по муниципальным контрактам в размере 12,4 млн

МБУ «Комбинат благоустройство» после прокурорской проверки погасило задолженность по муниципальным контрактам в размере 12,4 миллиона рублей перед семью подрядчиками.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, комбинат заключил с фирмами договоры на поставку товаров для осуществления текущей деятельности. Несмотря на то, что организации вовремя и в полном объеме поставили предприятию смазочные материалы для транспорта, топливо, битум, турникеты, саженцы деревьев, технические пластины и светофоры им за все это заплатили с опозданием.