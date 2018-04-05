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В Волжском погасили долг по муниципальным контрактам в размере 12,4 млн
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В Волжском погасили долг по муниципальным контрактам в размере 12,4 млн 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
МБУ «Комбинат благоустройство» после прокурорской проверки погасило задолженность по муниципальным контрактам в размере 12,4 миллиона рублей перед семью подрядчиками.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, комбинат заключил с фирмами договоры на поставку товаров для осуществления текущей деятельности. Несмотря на то, что организации вовремя и в полном объеме поставили предприятию смазочные материалы для транспорта, топливо, битум, турникеты, саженцы деревьев, технические пластины и светофоры им за все это заплатили с опозданием.
Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении. Комитет финансов Волгоградской области оштрафовал представителя предприятия на 30 000 рублей. Кроме того, прокуратура обратилась к главе города.
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