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Косачев пригласил французских сенаторов в Россию
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Косачев пригласил французских сенаторов в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пригласил французских сенаторов в Россию для проведения очередного совместного заседания комитетов Сената Франции и Совфеда, возможно, в одном из российских регионов.
Группа сенаторов во главе с Косачевым прибыла в Париж, где прошло совместное заседание комитетов по международным делам Сената Франции и Совета Федерации. На заседании был представлен совместный российско-французских доклад об отношениях двух стран.
"Мы ждём наших французских коллег с новым визитом для очередного совместного заседания комитетов по международным делам, на этот раз в России. Мы предложили нашим коллегам подумать о том, чтобы перестать работать только в столицах и выносить наш разговор в регионы — там, где живут люди, которые заинтересованы в том, чтобы российско-французские отношения развивались поступательно и продуктивно", — сказал Косачев журналистам по итогам совместного заседания в Сенате Франции.
Российский парламентарий высоко оценил разговор с французскими коллегами, отметив, что беседа не стала обменом взаимными обвинениями.
"Это был разговор честный, открытый заинтересованных друг в друге собеседников, стремящихся лучше понять озабоченности друг друга, а за счёт этого лучше осознать, что мы должны делать в будущем для того, чтобы не повторились те проблемы, с которыми мы столкнулись в прошлом и сталкиваемся до сих пор. И в этом смысле наш совместный доклад, по моему глубокому убеждению, является очень успешным результатом нашей совместной работы и примером для подражания, я думаю, наших французских коллег и нас в России с парламентами третьих стран, если они проявят к этому интерес", — отметил он.
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