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Лукашенко поставил новые приоритеты в идеологической работе
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Лукашенко поставил новые приоритеты в идеологической работе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Обратив внимание на необходимость выстраивать в идеологии новую систему взаимодействия с обществом, осовременив ее, глава государства постарался подробно пояснить свою мысль. «Ездить по трудовым коллективам и вести диалог — это очень важно. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не поедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от президента и заканчивая руководителями предприятий. Какова эта будет система — вам с главой администрации ее выстраивать и с вашими подчиненными», — заявил белорусский лидер.
Президент отметил, что на соответствующую должность достаточно долго подбирали кандидатуру, учитывая особую специфику идеологической работы. «Это должны быть люди, просто вылепленные каким-то скульптором. Их много не бывает. Это единицы вообще. Здесь нужен очень тонкий подход», — подчеркнул он. По его словам, руководству страны «нужен такой человек, который будет уметь и сам разговаривать с людьми, и заниматься со средствами массовой информации, организовывать их, и другими вопросами, которые касаются идеологии нашего государства. Это идеологическая работа, это основное», — заявил Лукашенко.
Обращаясь к Владимиру Жевняку, президент особо отметил: «Вы человек, можно сказать, военный. Бывших военных не бывает. Это тоже хорошо. Мы уж слишком разглагольствовать по разным вопросам научились вместо того, чтобы брать и делать что-то, создавать систему, требовать. Чтобы это было красиво, хорошо. И уже меньше надо разговаривать, а больше действовать».
Лидер Белоруссии обратил внимание на необходимость совместной работы по заданным направлениям с другими руководителями в его администрации, однако отметил и важность наличия собственного мнения по тем или иным вопросам. «Потому что ваши ошибки, если они будут, они будут только вашими. Ни главы администрации, ни пресс-секретаря, ни руководителей БЕЛТА или телекомпаний, радио. Это будут ваши ошибки. Это самая, наверное, сложная должность, самая тяжелая работа», — добавил президент.
Как было отмечено при назначении, сфера ответственности Владимира Жевняка будет включать идеологическую работу, СМИ и общественные организации. В свою очередь первый замглавы администрации продолжит курировать такие направления, как образование, культура, спорт, международная деятельность.
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