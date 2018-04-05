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Бесплатные автобусы для горожан будут ходить в Котельниках в ночь на Пасху
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Бесплатные автобусы для горожан будут ходить в Котельниках в ночь на Пасху 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Бесплатные автобусы для горожан будут организованы в городском округе Котельники 7 апреля и в ночь на 8 апреля. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В городском округе будут ходить бесплатные автобусы для горожан 7 апреля и в ночь на Пасху. Стартуют от микрорайона Силикат, далее идут к Казанскому храму. Конечной остановкой станет микрорайон Белая Дача, где расположен храм
Виктора-воина. Останавливаться автобусы будут в микрорайонах Южный, Ковровый и по другим адресам
Ирина Польникова.
Она уточнила, что автобусы будут ходить по круговому маршруту. 7 апреля — с 8:00 до 17:00, а также с 22:00 и до окончания службы.
Храм Казанской иконы Божией Матери в день Святой Пасхи организует праздничную программу. В 9:00 здесь начнется Божественная литургия, с 11:30 праздничные угощения: каша из походной кухни и выпечка с чаем, в полдень начнется музыкальная программа для детей и взрослых. Также откроется праздничная ярмарка, состоятся экскурсии по храму и его территории. Кроме того, каждый желающий сможет подняться на колокольню и позвонить в колокола
— Ирина Польникова.
На территории городского округа Котельники расположено два храма — в микрорайонах Силикат и Белая Дача. В храме
Виктора-воина
7 апреля с 10:00 до 17:00 состоится освещение куличей, в 23:00 начнется пасхальное Богослужение. В храме Казанской иконы Божией Матери с 8:30 до 19:00 — освещение куличей, ночная служба — в 23:30.
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