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Суд сможет вместо ареста запретить пользоваться средствами связи и выходить в Интернет
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Суд сможет вместо ареста запретить пользоваться средствами связи и выходить в Интернет 

Банки.ру 1 час назад
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении в Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой меры пресечения — запрета определенных действий.
Согласно новым нормам УПК, суд сможет устанавливать подозреваемым или обвиняемым следующие запреты:
использовать средства связи и Интернет;
выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
общаться с определенными лицами;
отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам, либо отдельным из них.
Отмечается, что граждане не могут быть ограничены в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также для общения со следователем, с дознавателем и контролирующим органом.
О каждом таком звонке в случае установления запрета, связанного с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган.
За соблюдением запретов будет следить ФСИН с помощью электронных браслетов и других средств контроля.
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