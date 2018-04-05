Суд сможет вместо ареста запретить пользоваться средствами связи и выходить в Интернет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении в Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой меры пресечения — запрета определенных действий.

Согласно новым нормам УПК, суд сможет устанавливать подозреваемым или обвиняемым следующие запреты:

использовать средства связи и Интернет;

выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает;

находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;

общаться с определенными лицами;

отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам, либо отдельным из них.

Отмечается, что граждане не могут быть ограничены в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов , аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также для общения со следователем, с дознавателем и контролирующим органом.

О каждом таком звонке в случае установления запрета, связанного с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган.

За соблюдением запретов будет следить ФСИН с помощью электронных браслетов и других средств контроля.

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