Можга. Удмуртия. В Можге могут построить автомобильно-железнодорожный вокзал. На данный момент этот вопрос рассматривается профильным министерством и Горьковской железной дорогой.
Об этом на своей странице «Вконтакте» написал и.о. министра транспорта республики Алексей Горбачев.
«В рамках развития транспортной инфраструктуры Удмуртской республики совместно с Горьковской железной дорогой — филиал ОАО «Российские железные дороги» рассматривается вопрос о совместном строительстве автомобильно— железнодорожного вокзала в городе Можга», — написал Горбачев.