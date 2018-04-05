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В Можге могут построить автомобильно-железнодорожный вокзал
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В Можге могут построить автомобильно-железнодорожный вокзал 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. В Можге могут построить автомобильно-железнодорожный вокзал. На данный момент этот вопрос рассматривается профильным министерством и Горьковской железной дорогой.
Об этом на своей странице «Вконтакте» написал и.о. министра транспорта республики Алексей Горбачев.
«В рамках развития транспортной инфраструктуры Удмуртской республики совместно с Горьковской железной дорогой — филиал ОАО «Российские железные дороги» рассматривается вопрос о совместном строительстве автомобильно— железнодорожного вокзала в городе Можга», — написал Горбачев.
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