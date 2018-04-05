Эковолонтеры из Тамбова будут следить за 22 территориями области

Среди них центральный парк города Котовска , «Дерево любви», парк 70-летия Победы в селе Тулиновка, Казанский родник между селами Ярок и Старая Казинка Мичуринского района и другие.

Целью проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, является активная работа по вовлечению добровольческих организаций региона в экологическое волонтерство.

Для этого НКО проводила выездные презентации «Как стать эковолонтером», рассказывая о возможности взять экологическое шефство над любой территорией — парком, сквером или родником и в течение года благоустраивать выбранное место.

Добровольцы уже начали благоустраивать территории. За их работой можно следить по хештегу #ЭКОшефство.