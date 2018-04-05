Ещё
Эковолонтеры из Тамбова будут следить за 22 территориями области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эковолонтеры из Тамбова будут следить за 22 территориями области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Среди них центральный парк города Котовска, «Дерево любви», парк 70-летия Победы в селе Тулиновка, Казанский родник между селами Ярок и Старая Казинка Мичуринского района и другие.
Целью проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, является активная работа по вовлечению добровольческих организаций региона в экологическое волонтерство.
Для этого НКО проводила выездные презентации «Как стать эковолонтером», рассказывая о возможности взять экологическое шефство над любой территорией — парком, сквером или родником и в течение года благоустраивать выбранное место.
Добровольцы уже начали благоустраивать территории. За их работой можно следить по хештегу #ЭКОшефство.
РИА Новости: последние новости
Нацпарк "Земля леопарда" планирует увеличить поток туристов в два раза Движение вниз и вверх. Как инвалидам помогают передвигаться в метро Ситуация со свалкой в Волоколамске не помешает местным школам завершить год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге112
«Крым захватим танками»328
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи98
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством116
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение