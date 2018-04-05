Проверка ФСБ на заводе им. Свердлова в Дзержинске не отразилась на работе предприятия

Ранее СМИ сообщали, что в конце марта на заводе сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов по фактам незаконного использования бюджетных средств.

"Все руководство работает в штатном режиме. Сотрудниками ФСБ России 28 марта 2018 года в рамках полномочий, предоставленных действующим законодательством, проводилось проверочное мероприятие в форме обследования помещений в целях проверки информации о деятельности контрагентов завода в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности", — говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что уголовные дела в отношении должностных лиц не возбуждались, проверки по фактам нецелевого расходования денежных средств не ведутся.