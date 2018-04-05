В Майкопе подвели итоги конкурса на лучшую организацию праздничной торговли

В городской мэрии торжественно подвели итоги конкурса на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения. Заявки на конкурс подали 60 предприятий и организаций разных форм собственности.

Пятнадцать победителей и призеров, которых определили члены жюри, были приглашены для награждения в администрацию Майкопа

«Лучшими по итогам конкурса стали магазин «ХБМ» (номинация «Розничная торговля промышленными товарами»), магазин «Титан» (номинация «Розничная торговля продовольственными товарами»), кафе— пиццерия «Кальвадос» (номинация «Предприятия общественного питания»), салон красоты «Территория красоты „Jolie“ (номинация „Предприятия бытового обслуживания населения“) и ярмарка „Черемушки“ (номинация „Ярмарки“), рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Победителям и призерам вручили дипломы и ценные подарки от городской администрации.