В обновленном сквере у Выставочного зала появится бесплатная парковка

Тюмени готовят к благоустройству сквер имени легендарного кавалериста и героя Советского Союза Якова Неумоева. Идеи о том, что должно появиться в сквере, обсуждали с ветеранами. Здесь планируют увековечить память не только о легендарном кавалеристе Неумоеве, но и о предприятиях, которые работали на фронт во время Великой Отечественной Войны. Начало работ запланировано на 2019 год, сквер хотят открыть к 9 мая 2020 года.

— Сейчас даже ветераны говорят о том, что с карты города исчезли предприятия, которые выпускали продукцию для фронта. Не стало завода машин, судостроительного завода, — рассказал Герман Смирнов, председатель городского совета ветеранов. — Но память о вкладе тюменцев живет. К нам обратились с просьбой приобщиться к проекту, чтобы мы вывели список предприятий, помогавших ковать Победу. Сегодня можно представить воина, который одет в полушубок с местной овчинно-меховой фабрики, у него пистолет-пулемет Шпагина, собранный в Тюмени, он стоит в наших валенках и на лыжах, которые делали на ДОК « Красный Октябрь », знаки отличия, фронтовые сто грамм тоже делали здесь. Наши предприятия поставляли муку, рыбу. В общей сложности для фронта работали 26 предприятий.

Проект композиции со стелами

По итогам обсуждений в ТИУ разработали проект будущего памятника. Это будет композиция из 26 стел — по одной на каждое предприятие.

— Разработчики предложили выполнить стелы из отполированного металла, на каждую будет нанесено название предприятия, — сообщил Роман Воллерт, руководитель управы Ленинского округа Тюмени. — Композицию установят в начале сквера со стороны улицы Рижской. Высота плит— 4,5 метра. Пока это концепция, вскоре за работу возьмутся проектировщики.

В сквере поставят лавочки