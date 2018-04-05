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Арматура, палки и камни: как подрались таджикистанцы и северокорейцы
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Арматура, палки и камни: как подрались таджикистанцы и северокорейцы 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
В сети распространился видеоролик, на котором видно, как около 15-20 мигрантов начали потасовку, в результате которой в ход пошли арматура и даже строительные каски, передает Sputnik Таджикистан.
Как уточняют местные СМИ, сообщений о драке в полицию не поступало. По выявленному в соцсетях видео начата проверкаВ драке участвовали более 20 человек из Таджикистана и Северной Кореи. Местом побоища стала стройплощадка ЖК «Тургенев» в Краснодаре.
Таджикистанцы и граждане КНДР били друг друга арматурой, камнями и палками. Причина конфликта до сих пор остается неизвестной.
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