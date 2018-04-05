Арматура, палки и камни: как подрались таджикистанцы и северокорейцы

Таджикистан. В сети распространился видеоролик, на котором видно, как около 15-20 мигрантов начали потасовку, в результате которой в ход пошли арматура и даже строительные каски, передает Sputnik Как уточняют местные СМИ, сообщений о драке в полицию не поступало. По выявленному в соцсетях видео начата проверкаВ драке участвовали более 20 человек из Таджикистана и Северной Кореи . Местом побоища стала стройплощадка ЖК «Тургенев» в Краснодаре Таджикистанцы и граждане КНДР били друг друга арматурой, камнями и палками. Причина конфликта до сих пор остается неизвестной.