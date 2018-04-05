Минэнерго представило энергодекларации около 90 тысяч организаций России

rightСайт содержит информацию о потреблении коммунальных ресурсов, оснащении энергоэффективным оборудованием и приборами учета. Информация вносится непосредственно бюджетными учреждениями, затем проверяется вышестоящими органами. По мнению замминистра энергетики РФ Антона Инюцына, портал расширяет возможности для контроля в бюджетном секторе и создает возможности для привлечения частных инвестиций по энергосервисным контрактам.

"Благодаря этому порталу теперь можно определить наиболее неэффективные с точки зрения энергопотребления объекты и приступить к переоснащению социальных объектов современными технологиями энергосбережения, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе окупают свои затраты за счет экономии энергии и длительности службы", — отмечается в сообщении ОНФ.