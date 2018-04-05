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Минэнерго представило энергодекларации около 90 тысяч организаций России
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Минэнерго представило энергодекларации около 90 тысяч организаций России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минэнерго РФ предоставило в открытом доступе данные энергетических деклараций около 90 тысяч государственных и муниципальных учреждений со всей страны. Специальный интернет-портал создан во исполнение поручения премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам встречи с членами Общероссийского народного фронта, говорится в сообщении ОНФ.
rightСайт содержит информацию о потреблении коммунальных ресурсов, оснащении энергоэффективным оборудованием и приборами учета. Информация вносится непосредственно бюджетными учреждениями, затем проверяется вышестоящими органами. По мнению замминистра энергетики РФ Антона Инюцына, портал расширяет возможности для контроля в бюджетном секторе и создает возможности для привлечения частных инвестиций по энергосервисным контрактам.
"Благодаря этому порталу теперь можно определить наиболее неэффективные с точки зрения энергопотребления объекты и приступить к переоснащению социальных объектов современными технологиями энергосбережения, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе окупают свои затраты за счет экономии энергии и длительности службы", — отмечается в сообщении ОНФ.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это общественное движение активных жителей страны, созданное в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.
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