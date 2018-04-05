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На Широкой Речке построят «офисный город» со скалодромом и парком
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На Широкой Речке построят «офисный город» со скалодромом и парком 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге архитекторы защитили свои проекты по развитию нового квартала на Широкой Речке для компании «СКБ Контур — так называемого Контур-парка. Он займет площадь 16,8 га в границах улиц Пихтовой — Малопрудной — Суходольской.
Тут должны построить офисные помещения на 5000 сотрудников, парковки на 2500 машино-мест, детский сад на 150 детей, кампус компьютерных технологий на 500 человек, спортивные площадки и дорожки, а также уникальный для России крытый скалодром. Лучший проект объявят после 12 апреля. Предполагается, что этот квартал создаст условия для развития существующих и появления новых IT-компаний, поможет повысить уровень подготовки IT-специалистов и привлекательность Екатеринбурга как одного из главных IT-центров России.
Первые объекты тут должны появиться в 2022 году, а весь проект рассчитан на срок до 2030 года.
Мы предлагаем посмотреть, каким представляют себе мини-»Сколково» на Широкой Речке соревнующиеся архитекторы.
Архитектурное бюро InForm
Как характеризуют проект архитекторы, композиция планировочного решения основана на принципе поэтапного развития инфраструктуры и разнообразия пространств, благоприятных для встреч и общения. Единое коммуникационное пространство — центральный экопарк — объединяет другие объекты: офисно-производственные площади, комфортную малоэтажную застройку, образовательный центр и здание Форума.
ООО «АБ „Гордеев-Демидов“»
В проекте заложены две основные идеи: оптимальная организация территории и технологичность. Упорядоченное пространство подобно матрице с отдельными кластерами, внутри которых располагаются производственная, жилая, социальная и общественная зоны. Блоки из отдельно стоящих зданий связываются стеклянными навесными галереями, напоминающими Skybridge. Всего спроектировано три суперблока, каждый — из двух зданий, объединенных галереями.
ООО «ЛСР»
Идея проекта — здание-команда. По сути, это кампус, город в городе, как во многих крупных IT-компаниях. Однако для удобства перемещения между разными зонами парка авторы проекта предлагают сделать связующим элементом территории само здание и выстроить его в виде диаграммы Вороного — сети с минимальными расстояниями между центрами, похожей на прожилки листа. По первому этажу каждого корпуса будет проходить транзитный путь с видом на парк, главную площадь, спортивные дворы, детский двор и так далее.
ООО «Т+Т»
Проект подразумевает, с одной стороны, выделение функциональных зон, а с другой — создание единого коммуникационного пространства. Офисные здания планируется разместить вдоль периферийного транспортного кольца, чтобы сформировать четкую границу парка. Все четыре корпуса объединяются переходом на уровне второго этажа. Научно-производственные здания имеют обтекаемую форму с атриумом в центре. Чтобы сбалансировать офисные здания и парковочные площади, парковки предлагается размещать в стилобате здания в два этажа. Место в центре участка отведено под парковую зону с несколькими проточными водоемами.
ООО «УПК „Красная линия“»
Градостроительной доминантой служит площадь на пересечении улиц Малопрудной и Светлореченской и корпус общественно-торгового центра. С ближнего ракурса площади открывается вид на парк через арочное пространство под главным корпусом. С площади перед главным зданием начинается пешеходная аллея — композиционная ось всей пешеходно-парковой сети застройки. Вокруг этой оси строится территориальное зонирование: научно-производственные корпуса, жилые дома и детский сад, образовательная зона с учебным корпусом и скалодромом, парковая зона и пешеходная аллея.
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