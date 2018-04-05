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Валерий Леонов: В Алабушево появится промышленно-производственное здание по изготовлению печатных плат
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Валерий Леонов: В Алабушево появится промышленно-производственное здание по изготовлению печатных плат 

Московская государственная экспертиза 1 час назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства «Производственное здание „ЦТБ“ по адресу: территория Алабушево, район Силино, Зеленоградский административный округ города Москвы.
Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, согласована проектная документация на строительство объекта, предназначенного для производства печатных плат для монтажа электронных компонентов, аппаратур для радио, телевидения и связи, в районе Силино.
»Интенсивное развитие Зеленограда как ключевого научно-промышленного центра столицы — важная задача, стоящая перед Правительством Москвы. Сегодня Мэром Москвы Сергеем Собяниным в столице создана серьезная система поддержки промышленных предприятий, курируется создание новых производственных комплексов. Так, в скором времени на территории Алабушево появится промышленно-производственное здание по изготовлению односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат для монтажа электронных компонентов», — сообщил Валерий Леонов.
В рамках проекта запланировано размещение помещений, предназначенных для выпуска изделий, а также основных и вспомогательных помещений для производственных подразделений. В промышленно-производственном здании «ЦТБ» разместятся как складские помещения, так и помещения с регулируемыми параметрами комнаты, в которых установлены ламинарные комплексы, а также лаборатория, мастерская, испытательный участок, мойка, помещения конструкторского бюро, склад запчастей, санитарно-бытовые и производственные помещения.
На входе в здание предусмотрен пост охраны. По периметру проектируемого объекта запланирована установка ограждения. Для доступа персонала и автотранспорта на территорию запроектировано устройство турникета на входе в КПП и шлагбаума — на въезде.
Проектом благоустройства территории предполагается устройство проезда, площадок и автостоянок, установка малых архитектурных форм, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, а также устройство наружного освещения территории.
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