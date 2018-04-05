Ещё
Граждан будут информировать об энергосбережении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граждан будут информировать об энергосбережении 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Государственные бюджетные учреждения (ГБУ) могут обязать осуществлять информационное обеспечение граждан по энергосбережению. Однако каждый регион будет сам решать, как будет происходить такое информирование. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Авторами законодательной инициативы выступили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, а также члены Комитета Государственной Думы по энергетике Михаил Шеремет, Виктор Зубарев, Наталья Назарова, Пётр Пимашков, Николай Петрунин.
По словам Людмилы Боковой, законопроект позволяет привлекать ГБУ к информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. «Таким образом, мы расширяем возможности информирования и совершенствование информационной составляющей соответствующей деятельности органов государственной власти субъектов, о чём свидетельствует положительный опыт ряда российских регионов», — сказала она.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков добавил, что сегодня мероприятиями по информированию граждан об энергосбережении занимаются только два или три человека: «Этот законопроект направлен на расширение количества людей, которые задействованы в этом процессе, и направлен на популяризацию энергосбережения у обычных граждан».
Парламентская газета: последние новости
Полиция будет раскрывать данные нарушителей правил парковки «Почта России» может стать непубличным акционерным обществом «Роснано» построит 10 экологичных заводов по переработке мусора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге111
«Крым захватим танками»333
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством117
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение