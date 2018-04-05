Граждан будут информировать об энергосбережении 

Государственные бюджетные учреждения (ГБУ) могут обязать осуществлять информационное обеспечение граждан по энергосбережению. Однако каждый регион будет сам решать, как будет происходить такое информирование. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Авторами законодательной инициативы выступили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, а также члены Комитета Государственной Думы по энергетике Михаил Шеремет, Виктор Зубарев, Наталья Назарова, Пётр Пимашков, Николай Петрунин.
По словам Людмилы Боковой, законопроект позволяет привлекать ГБУ к информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. «Таким образом, мы расширяем возможности информирования и совершенствование информационной составляющей соответствующей деятельности органов государственной власти субъектов, о чём свидетельствует положительный опыт ряда российских регионов», — сказала она.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков добавил, что сегодня мероприятиями по информированию граждан об энергосбережении занимаются только два или три человека: «Этот законопроект направлен на расширение количества людей, которые задействованы в этом процессе, и направлен на популяризацию энергосбережения у обычных граждан».