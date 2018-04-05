Челябинцев предупредили о проверке на тепловых сетях

Испытания проведут на тепловых сетях Челябинска в апреле, сообщают в Уральской теплосетевой компании.

Для выявления дефектов и повреждений специалисты на некоторое время повысят температуру воды в трубах до 130°С. Как уточнили в компании, этот метод позволит оценить способность сетей нести необходимые нагрузки и скорректировать программу их ремонтов.

Испытания будут проводить по следующему графику:

10 апреля с 5:00 до 21:00 — магистральные и распределительные тепловые сети в контуре действия Челябинской ТЭЦ-1 (Ленинский, Советский районы);12 апреля с 5:00 до 16:00 — тепловые сети в контуре действия водогрейной котельной «Западная» (Центральный район); 19 апреля с 5:00 до 21:00 — тепловые сети в контуре действия Челябинской ТЭЦ-3 (Металлургический, Тракторозаводский, Калининский, Курчатовский, Центральный районы);24 апреля с 5:00 до 21:00 — в контуре действия Юго-Западной котельной (Советский район).

«Не заходите за ограждения и предупреждающие знаки, если таковые есть. Не покидайте транспорт и не приближайтесь к нему в зоне возможного разлива теплоносителя. В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры — включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обязательно донесите информацию о мерах безопасности до детей», — предупреждают в УТСК.

При обнаружении повреждений трубопроводов челябинцы могут сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефонам: 246-72-72, 246-72-73 или в колл-центр: 246-40-00. Если повреждения замечены на внутридомовых сетях, об этом нужно известить управляющую компанию.