«75 за квадрат»: Новый организатор ярмарок рассказал о грядущих переменах

Союз «Орловская торгово-промышленная палата» выиграл конкурс на право заниматься ярмарками выходного дня «Хлебосольный выходной». На странице ТПП опубликованы основные нововведения, которые посчитали нужным ввести.

Так, будут пересмотрены схемы размещения торговых мест, при расстановке приоритет будет отдаваться орловским товаропроизводителям, появятся санитарные зоны, все будет приводится в порядок после завершения ярмарки.

Было принято решение ввести платное участие в ярмарках. Максимальная сумма — 75 рублей за один квадратный метр за один торговый день. Цена дифференцируема в зависимости от категории предпринимателей. Предусмотрены льготные и бесплатные места. По заверениям ТПП, полученные средства будут направляться на содержание и устройство ярмарок, на развитие ярмарочной деятельности в Орловской области

Ранее фермеры были проинформированы, что с 15 апреля по 15 октября торговцы обязаны перевозить, хранить и продавать мясные, молочные продукты, яйца и другие скоропортящиеся продукты в «специализированных автотранспортных средствах (автоприцепах, автолавках, тонарах), оснащенных холодильным оборудованием (холодильниками для хранения товара и холодильными прилавками (витринами) для выкладки и реализации)».

В связи с тем, что указанные средства являются дорогостоящими для ряда предпринимателей, решено допустить хранение с использованием искусственного льда. Если и это будет не соблюдено, для безопасности покупателей администратор ярмарки откажет от размещения на территории «Хлебосольного выходного».

Подробнее по телефону 73-66-07 (департамент выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Орловской ТПП).