Больше 80% дорог в Тамбове не имеют ливневой канализации

Замглавы комитета городского хозяйства администрации Тамбова Андрей Игнатов отметил, что на данный момент только 15% дорог имеют ливневую канализацию. Именно по этой причине сложно справиться с тем объемом воды, которая образовалась после таяния снега.

Кроме того в восстановлении нуждается около 25% улично-дорожной сети города.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что больше 70% дорог Тамбова находятся в неудовлетворительном состоянии. На многих из них в течение 20–25 лет не проводился капремонт. При этом оставляет желать лучшего и состояние дорог, капитально отремонтированных в 2017 году.