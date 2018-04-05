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Больше 80% дорог в Тамбове не имеют ливневой канализации
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Больше 80% дорог в Тамбове не имеют ливневой канализации 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Замглавы комитета городского хозяйства администрации Тамбова Андрей Игнатов отметил, что на данный момент только 15% дорог имеют ливневую канализацию. Именно по этой причине сложно справиться с тем объемом воды, которая образовалась после таяния снега.
Кроме того в восстановлении нуждается около 25% улично-дорожной сети города.
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что больше 70% дорог Тамбова находятся в неудовлетворительном состоянии. На многих из них в течение 20–25 лет не проводился капремонт. При этом оставляет желать лучшего и состояние дорог, капитально отремонтированных в 2017 году.
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