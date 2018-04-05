Мировая общественность стала свидетелем конфликта королевской семьи в Испании 

Во время пасхальной мессы в Майорке между королевой Испании и ее свекровью произошел небольшой конфликт. Ссора женщин привлекла внимание общественности, сообщил сайт «Дни.ру».
Мать короля Испании Филиппа VI у всех на виду выразила неуважение к королеве Летиции на пасхальной мессе в Пальме. Пожилая женщина демонстративно отогнала свекровь от внучек во время фотосессии с 12-летней
принцессой Леонор и десятилетней инфантой Софией.
Королевский дом сделал вид, что ничего не произошло.
Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали списки гостей, приглашенных на свадьбу. В общей сложности на мероприятие заявлено участие 600 человек.