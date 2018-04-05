Danske Bank уволит топ-менеджера в рамках внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег

Брюсселе. Датский Danske Bank уволит директора Ларса Морха, с 2012 года отвечавшего за операционную деятельность балтийских филиалов, в рамках своего внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег, передает собкор Банки.ру

Расследование в Danske ведется юридической фирмой Bruun & Hjejle и контролируется советом банка.

По словам председателя банка Оле Андерсена, Морх будет освобожден от своих обязанностей как можно скорее, но официально прекратит свое сотрудничество с банком в конце октября 2019 года. До этого времени ему по-прежнему будет выплачиваться заработная плата.

Как стало известно ранее, Морх получал в начале 2014 года предупреждения от внутренних аудиторов Danske Bank в Эстонии о недостаточном контроле, но не предпринял никаких действий. Кроме того, международные СМИ указывают на осведомителя, который предупреждал банк о незаконных операциях еще в декабре 2013 года.