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Danske Bank уволит топ-менеджера в рамках внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег
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Danske Bank уволит топ-менеджера в рамках внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег 

Банки.ру 1 час назад
Датский Danske Bank уволит директора Ларса Морха, с 2012 года отвечавшего за операционную деятельность балтийских филиалов, в рамках своего внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Расследование в Danske ведется юридической фирмой Bruun & Hjejle и контролируется советом банка.
По словам председателя банка Оле Андерсена, Морх будет освобожден от своих обязанностей как можно скорее, но официально прекратит свое сотрудничество с банком в конце октября 2019 года. До этого времени ему по-прежнему будет выплачиваться заработная плата.
Как стало известно ранее, Морх получал в начале 2014 года предупреждения от внутренних аудиторов Danske Bank в Эстонии о недостаточном контроле, но не предпринял никаких действий. Кроме того, международные СМИ указывают на осведомителя, который предупреждал банк о незаконных операциях еще в декабре 2013 года.
В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале. В феврале 2018 года в докладе Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщилось, что банк отмывал миллионы долларов из России через эстонский филиал.
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