Сырная гонка и марафон по Великой Китайской стене: 12 главных событий весны

Лучший вид на эту весну с Эльбруса, Великой Китайской стены, Дубайского ипподрома или… Северного полюса. Кому как нравится!

Можешь принять это как подсказку к действию или просто подивиться человеческим безумствам. Скучно не будет!

1. Dubai World Cup 2018

Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru Дубайские скачки не случайно называют самыми дорогими в мире: победитель получает внушительный куш: $10 миллионов! В финале — редкий по красоте и масштабности фейерверк. Эмираты любят ставить рекорды зрелищности во всем — и эти соревнования не исключение!

2. Миграция животных в парке Серенгети

2 апреля — 31 мая, Танзания

Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru Весной, с началом засухи около двух миллионов зебр, газелей, антилоп сбиваются в гигантские стада и мигрируют на север. На случай, если ты захочешь «встать у них на пути» и фотоохотиться, в наличии колеи для внедорожников и палаточные лагеря.

3. North Pole Marathon

9 апреля, Северный полюс, ледовая дрейфующая станция «Барнео»

Фото Global Look Press/Russian Look

Настоящие километры безумия — самый холодный марафон на планете! Длина дистанции — 42,195 км, и пробежать ее надо при температуре «за бортом» порядка 35oС со знаком минус. При таких вводных уже хочется бежать очень и очень быстро.

4. Фестиваль воздушных змеев в Вэйфане

Фото: Nordcry/Fotolia.Com Где изобрели воздушного змея? Правильно, в Китае! Еще в 2600 году до н.э. Так что неудивительно, что самый большой и красивый в мире праздник воздушных змеев можно увидеть весной (в сезон сильных ветров) на исторической родине этой забавы.

Фото Global Look Press/Russian Look

Самый простой вариант попасть на трибуны «королевы автоспорта» этой весной — отправиться в Баку. Гоночный уик-энд запомнится не только ревом моторов, но и вокалом Jamiroquai. А обладатели 4-дневных билетов получат доступ к пит-лейну.

6. Red Fox Elbrus Race

1–8 мая, Приэльбрусье

Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru Так, кто быстрее добежит до вершины Эльбруса? Желающим причислить себя к «ордену скайраннеров» следует учесть, что бег «на высоте» существенно отличается от марафона трусцой в парке. По свидетельству очевидцев, бегуны-новички в горах напоминаю рыб, выброшенных на берег.

7. Фестиваль ракет Boon Bung Fai 4–8 мая, Таиланд , Ясотхон

Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru По сути, это колоритный ритуал вызова дождя. Фермеры провинции относятся к нему крайне серьезно, предвкушая спасительные для урожая риса осадки. Чтобы хорошо «сработало», в небо запускаются тысячи ракет. А на страже древней традиции современные технологии, сжатый порох например.

8. День корюшки

Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru Крошечная рыбка — фирменный знак гастрономического Петербурга. Любовь к ней находится где-то на уровне генетической памяти. Корюшку заметил и оценил сам Петр I, а позже ее и вовсе прозвали царь-рыбой. Езжай в Ленэкспо на дегустацию «Генеральской ухи», которую приготовят в 1000-литровом чане.

9. Фестиваль Dixieland

Фото Global Look Press/Russian Look

Век назад в США началась летопись джаза — с записи первой в мире виниловой пластинки. А крупнейший на сегодняшний день джазовый и блюзовый фестиваль проходит в Европе, в Дрездене. Неделя музыкального безумства — и ты должен научиться различать новоорлеанский стиль, буги, би-боп, блюз и свинг.

10. Карнавал в Ольборге

Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru Датчане не зря гордятся этим праздником — Ольборгский карнавал считается самым крупным маскарадом Северной Европы. Основное отличие от многих аналогов — участие в нем могут принять не только профессиональные артисты, но и все желающие. Главное, чтобы костюмчик сидел!

11. Марафон по Великой Китайской стене

19 мая, Китай, Пекин

Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru Один из самых необычных забегов в мире. Когда-то Великая Китайская стена имела протяженность 6000 км. К счастью, это не длина сегодняшней дистанции. Участники дважды преодолевают 5164 ступени (7 км). Финиш! Можно выдохнуть и упасть в пыль веков.

12. Куперсхилдская сырная гонка

Фото Global Look Press/Russian Look

Ежегодно в последний понедельник мая 4-килограммовую головку сыра спускают с крутого холма Купера близ деревни Брокуорт. Участники соревнования пикируют наперегонки вслед за ней. Наблюдать со стороны — обхохочешься! Участвовать лично не рекомендуем.