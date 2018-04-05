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Сырная гонка и марафон по Великой Китайской стене: 12 главных событий весны
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Сырная гонка и марафон по Великой Китайской стене: 12 главных событий весны 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Лучший вид на эту весну с Эльбруса, Великой Китайской стены, Дубайского ипподрома или… Северного полюса. Кому как нравится!
Можешь принять это как подсказку к действию или просто подивиться человеческим безумствам. Скучно не будет!
1. Dubai World Cup 2018
31 марта, ОАЭ, Дубай
Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru  Дубайские скачки не случайно называют самыми дорогими в мире: победитель получает внушительный куш: $10 миллионов! В финале — редкий по красоте и масштабности фейерверк. Эмираты любят ставить рекорды зрелищности во всем — и эти соревнования не исключение!
2. Миграция животных в парке Серенгети
2 апреля — 31 мая, Танзания
Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru  Весной, с началом засухи около двух миллионов зебр, газелей, антилоп сбиваются в гигантские стада и мигрируют на север. На случай, если ты захочешь «встать у них на пути» и фотоохотиться, в наличии колеи для внедорожников и палаточные лагеря.
3. North Pole Marathon
9 апреля, Северный полюс, ледовая дрейфующая станция «Барнео»
Фото Global Look Press/Russian Look
Настоящие километры безумия — самый холодный марафон на планете! Длина дистанции — 42,195 км, и пробежать ее надо при температуре «за бортом» порядка 35oС со знаком минус. При таких вводных уже хочется бежать очень и очень быстро.
4. Фестиваль воздушных змеев в Вэйфане
21–23 апреля, Китай, Вэйфан
Фото: Nordcry/Fotolia.Com  Где изобрели воздушного змея? Правильно, в Китае! Еще в 2600 году до н.э. Так что неудивительно, что самый большой и красивый в мире праздник воздушных змеев можно увидеть весной (в сезон сильных ветров) на исторической родине этой забавы.
5. Формула-1 Гран-при Азербайджана
27–29 апреля, Азербайджан, Баку
Фото Global Look Press/Russian Look
Самый простой вариант попасть на трибуны «королевы автоспорта» этой весной — отправиться в Баку. Гоночный уик-энд запомнится не только ревом моторов, но и вокалом Jamiroquai. А обладатели 4-дневных билетов получат доступ к пит-лейну.
6. Red Fox Elbrus Race
1–8 мая, Приэльбрусье
Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru  Так, кто быстрее добежит до вершины Эльбруса? Желающим причислить себя к «ордену скайраннеров» следует учесть, что бег «на высоте» существенно отличается от марафона трусцой в парке. По свидетельству очевидцев, бегуны-новички в горах напоминаю рыб, выброшенных на берег.
7. Фестиваль ракет Boon Bung Fai  4–8 мая, Таиланд, Ясотхон
Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru  По сути, это колоритный ритуал вызова дождя. Фермеры провинции относятся к нему крайне серьезно, предвкушая спасительные для урожая риса осадки. Чтобы хорошо «сработало», в небо запускаются тысячи ракет. А на страже древней традиции современные технологии, сжатый порох например.
8. День корюшки
12–13 мая, Санкт-Петербург
Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru  Крошечная рыбка — фирменный знак гастрономического Петербурга. Любовь к ней находится где-то на уровне генетической памяти. Корюшку заметил и оценил сам Петр I, а позже ее и вовсе прозвали царь-рыбой. Езжай в Ленэкспо на дегустацию «Генеральской ухи», которую приготовят в 1000-литровом чане.
9. Фестиваль Dixieland
13–20 мая, Германия, Дрезден
Фото Global Look Press/Russian Look
Век назад в США началась летопись джаза — с записи первой в мире виниловой пластинки. А крупнейший на сегодняшний день джазовый и блюзовый фестиваль проходит в Европе, в Дрездене. Неделя музыкального безумства — и ты должен научиться различать новоорлеанский стиль, буги, би-боп, блюз и свинг.
10. Карнавал в Ольборге
18–26 мая, Дания, Ольборг
Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru  Датчане не зря гордятся этим праздником — Ольборгский карнавал считается самым крупным маскарадом Северной Европы. Основное отличие от многих аналогов — участие в нем могут принять не только профессиональные артисты, но и все желающие. Главное, чтобы костюмчик сидел!
11. Марафон по Великой Китайской стене
19 мая, Китай, Пекин
Фото: Shutterstock/Fotodom.Ru  Один из самых необычных забегов в мире. Когда-то Великая Китайская стена имела протяженность 6000 км. К счастью, это не длина сегодняшней дистанции. Участники дважды преодолевают 5164 ступени (7 км). Финиш! Можно выдохнуть и упасть в пыль веков.
12. Куперсхилдская сырная гонка
28 мая, Великобритания
Фото Global Look Press/Russian Look
Ежегодно в последний понедельник мая 4-килограммовую головку сыра спускают с крутого холма Купера близ деревни Брокуорт. Участники соревнования пикируют наперегонки вслед за ней. Наблюдать со стороны — обхохочешься! Участвовать лично не рекомендуем.
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