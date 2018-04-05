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В Калининграде ищут пропавшего 15-летнего Андрея Воронкова
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В Калининграде ищут пропавшего 15-летнего Андрея Воронкова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде полиция просит откликнуться тех, кто видел 15-летнего Андрея Воронкова. Юноша не выходит на связь с 3 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Последний раз мальчика видели около 14.00 около дома в районе улицы Зеленая в областном центре. «Может находиться в игровых клубах, подвалах, заброшенных зданиях. Может проявлять агрессию», — сообщили в МВД. Андрей Воронков был одет в черную куртку «Аляску», синюю рубашку, черные брюки. На нем были черные кроссовки «Найк» с салатовыми вставками. Тех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (4012) 554-611, 554-506, 8-911-453-01-33, 02, 112.
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