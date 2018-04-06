Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля

"Если они только за последний месяц или только вчера узнали про некое саратовское предприятие, то это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", — сказал он.

Он указал, что позиция Лондона так и останется незащитимой, пока " Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), консультироваться, разбираться, положив все свои карты на стол, а не придерживая их в кармане, как это было и с делом Литвиненко, и с делом Перепеличного, и с делом Березовского".