Строительство Салтыковского путепровода в Балашихе завершено на 60%

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В рамках программы «Свободный переезд» в Балашихе возводится путепровод через железную дорогу. Готовность объекта на сегодня оцениваем примерно на 60 процентов. Завершены работы на пролетных строениях, расположенных над землей. Заканчиваем монтаж опор для устройства моста над путями

Он добавил, что также специалисты заканчивают работы по устройству дождевой канализации и барьерного ограждения вблизи объекта.

Салтыковский путепровод является элементом транспортной развязки на пересечении Разинского шоссе с двумя главными железнодорожными путями Горьковского направления Московской железной дороги в районе станции «Салтыковская». Длина путепровода составит около 900 метров. В рамках проекта будет обустроено четыре полосы и девять съездов общей протяженностью более 2 -ух километров. Срок завершения строительства в соответствии с госконтрактом — четвертый квартал 2019 года.