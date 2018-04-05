Ночное светило. Опасно ли смотреть на полную Луну?

Вокруг полной Луны всегда ходило множество слухов и легенд. Одни уверены, что, долго глядя на ночное светило, можно сойти с ума. Другие же не верят этим домыслам и считают Луну лишь естественным спутником Земли. Эксперты уверяют: правда кроется где-то посередине. Врач-психотерапевт Михаил Муравьев рассказал о том, опасно ли наблюдать за Луной, и как небесное тело влияет на психику человека.

Сойти с ума, глядя на Луну?

Научно доказано, что Луна влияет на ряд процессов, происходящих на Земле: от положения Луны зависят приливы в мировом океане, садоводы работают в своем огороде, ориентируясь на лунный календарь, а парикмахеры считают, что стричь волосы лучше при растущей Луне — они будут красивыми и послушными. Таинственная и далекая Луна всегда привлекала людей. Всю свою историю человечество слагает об этом небесном теле множество сказаний и легенд, во многие из которых начинает верить. Так, например, всегда считалось, что долгое наблюдение за полной Луной неизбежно приведет в сумасшествию. Психотерапевт объясняет: в этом мнении есть лишь маленькая доля правды.

«Здоровый человек может сколько угодно смотреть на Луны без всякого вреда для психики, — говорит Муравьев. — Луна — и это научно доказано — действует на сознание только тех людей, которые уже психически нездоровы. Есть «весеннее обострение», а можно выделить еще и «лунное». Оно происходит во время полнолуния. Тогда у психически нездоровых людей начинают более выражено проявляться симптомы болезни. Но это не зависит от того, будут ли они смотреть в небо или нет».

Другой распространенный миф что из-за долгого наблюдения за Луной у человека могут развиться онкологические или сердечно-сосудистые заболевания. На самом же деле такая гипотеза не имеет никакого отношения к реальности. «Такие заболевания возникают у тех кто смотрит на Луну и кто не смотрит, у тех кто есть мясо и кто не ест, кто ходит на работу и кто — нет, — отмечает Муравьев. — Но мы же не связываем болезни со всеми этими факторами. С таким же успехом можно заявить о том, что каждый человек, который дышит воздухом, рано или поздно умирает».

Кому нельзя смотреть на Луну

Тем не менее, врач не отрицает, что Луна может негативно повлиять на здоровье человека, однако опасность сильно преувеличена. Например, яркая Луна может стать последствием недосыпания и усталости. Здесь не нужно искать какого-то тайного влияния на психику. Все просто: полная Луна отражает солнечный свет, который препятствует выработке в организме мелатонина — гормона, необходимого человеку для засыпания полноценного здорового сна. Поэтому после полнолуния люди чаще, чем обычно, с трудом встают по утрам, чувствуют себя уставшими и потом весь день хотят спать.

Кроме того, Луна может быть опасной для астрономов-любителей, которые смотрят на небе в телескоп. «Если долго смотреть на Луну через линзу телескопа, будет такой же эффект, как от длительного наблюдения за Солнцем — ожог роговицы глаза, — рассказывает врач. — Также может появиться расфокусировка. Но это происходит только если по несколько часов смотреть в телескоп на Луну. Коллеги рассказывали мне только о двух подобных пациентах за всю 20-летнюю практику».

Подводя итог, можно резюмировать, что Луна никак не влияет на психическое здоровье человека и развитие опасных заболеваний. Единственный дискомфорт, который она может вызвать — недосыпание. Ну и лучше все же не злоупотреблять наблюдениями за Луной через телескоп. «Если вы не астроном, у вас нет острой шизофрении или другого расстройства психики, то никакого серьезного вреда для здоровья Луна не причинит, — успокаивает эксперт. — Поэтому можете спокойно любоваться Луной — убывающей, растущей полной и даже „кровавой“, как ее принято называть. И не связывайте с ней возникшие проблемы со здоровьем: все случаи — простое совпадение».