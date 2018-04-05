Заплатил за невыполненный ремонт: в Самарской области директора училища уличили в подлоге 

Правоохранители заподозрили директора профессионального училища в Красноармейском районе в хищении денежных средств.
Сотрудники прокуратуры во время проверки заведения выяснили, что власти выделили 2 296 000 рублей на ремонт образовательного учреждения.
— Подрядчик должен был выполнить капремонт в здании и на территории объекта. Директор подписал акт приемки работы. Деньги перечислили в полном объеме, — рассказали в прокуратуре Самарской области. — Но выяснилось, что строители выполнили не все предусмотренные договором работы.
Со слов сотрудников ведомства, подрядчик не заменил окна в полном объеме, плохо выполнил отделочные работы учебного корпуса и не произвел ремонт пола в спортивном зале.
Руководитель учебного заведения не дождался окончания прокурорской проверки и уволился по собственному желанию. Теперь мужчина рискует оказаться за решеткой. В отношении него возбудили уголовное дело по факту служебного подлога.